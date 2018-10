[Critique ciné] Higgi, Inspiring Voices: les sommets de la musique chorale occidentale

La musique et la transmission se voient rendre un très bel hommage dans ce documentaire belge consacré au chef de choeur qui a propulsé le New College Choir d'Oxford vers une renommée internationale. Edward Higginbottom va quitter son choeur de jeunes garçons à regret, après 38 ans, atteint qu'il est par la limite d'âge. Son portrait filmé a beau être des plus classiques et même prévisible par endroits, l'intérêt est constant, et l'émotion très présente. C'est qu'à la maîtrise, celui qu'on surnomme Higgi ajoute un sens pédagogique exemplaire, et une psychologie s'appliquant idéalement aux jeunes interprètes, chanceux de pouvoir ainsi tutoyer les cimes de la musique chorale occidentale.

De Loïc Porcher, Philippe Reypens. Avec Edward Higginbottom. 1h33. Sortie: 15/09. ***(*)