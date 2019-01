[Critique ciné] Fortuna, de quoi ouvrir des pistes de réflexion

DRAME | Deuxième long métrage du cinéaste helvète Germinal Roaux (Left Foot, Right Foot), Fortuna a pour cadre les Alpes suisses, et plus précisément l'hospice du Simplon, décor écrasé par la neige où échoue un jour une jeune réfugiée éthiopienne.