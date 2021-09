[critique ciné] Fils de plouc: humour tendre et acide

3 star star star star star

Philippe Manche Journaliste

Débridé et foutraque, Fils de plouc, réalisé par Harpo (issu du conservatoire de Bruxelles) et Lenny (ancien de l'IAD), a un côté punk salvateur qui lorgne du côté du cinéma de John Waters et des Farrelly.

> Lire à ce sujet notre rencontre avec Harpo et Lenny Guit

... .Pas futes-futes, Issachar (Maxi Delmelle) et Zabulon (Harpo Guit) vivent chez leur mère Cachemire (Claire Bodson), qui refuse de retourner au tapin. En galère de nourriture, les frangins perdent sur la route de la supérette Jacques-Janvier, le chien familial. Débridé et foutraque, Fils de plouc, réalisé par Harpo (issu du conservatoire de Bruxelles) et Lenny (ancien de l'IAD), a un côté punk salvateur qui lorgne du côté du cinéma de John Waters et des Farrelly. Mais derrière cet humour tendre et acide (il faut rester dans la salle jusqu'au générique final), Fils de plouc en dit long sur la misère sociale qui ronge une ville comme Bruxelles.

