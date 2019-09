3 star star star star star

COMÉDIE DRAMATIQUE | Un banal repas de famille tourne au très délicat règlement de comptes devant la caméra en quête de malaise de Cédric Kahn.

Le film de famille est un genre en soi, que Cédric Kahn (L'Ennui, Roberto Succo, La Prière) choisit aujourd'hui d'aborder de la manière la plus frontale qui soit, typologie des personnages comprise. Soit, le jour de l'anniversaire d'Andréa (Catherine Deneuve, étonnamment en retrait), matriarche qui tire les ficelles mais cultive un sens certain du déni, un méli-mélo choral impliquant le retour de sa fille aînée Claire (Emmanuelle Bercot, sur le fil), personnage instable aux tendances psychotiques, aux côtés de ses frères Vincent (Cédric Kahn lui-même, qui fait un peu son Bacri), gentil toutou friqué flanqué de sa femme et ses enfants, et Roma...