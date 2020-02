Dérivé horrifique, façon Blumhouse Productions, de L'Île fantastique, la série télévisée des années 70-80 où n'importe quel désir pouvait se réaliser sous l'égide bienveillante de M. Roarke et du nain Tattoo, cet improbable nanar de compétition, gratiné à souhait, aligne les fantasmes bouffons qui virent mécaniquement au cauchemar. Bourré d'énormités et de retournements fauchés, le scénario navigue à vue entre sadisme à la petite semaine et vulgaires attractions de fête foraine qui s'agitent en vain sous le regard vitreux d'une galerie fatiguée d'acteurs de seconde zone. Pas chien, le film exauce aussi le voeu de voir sa durée drastiquement écourtée une fois la séance désertée. Fuyez...

Horreur. De Jeff Wadlow. Avec Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale. 1h50. Sortie: 19/02. (*)

