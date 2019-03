[Critique ciné] Dumbo de Tim Burton, un plaisir qu'on ne boude pas

3 star star star star star

FANTASTIQUE | Tim Burton fait renaître Dumbo, pour un mélodrame féérique à résonances dark mais surtout un spectacle familial.

"L'avenir est à ceux qui s'éléphanteau." Jean-Luc Fonck et Sttellla l'affirmaient déjà voici un quart de siècle, et Tim Burton ne dira pas le contraire, lui qui nous propose une nouvelle adaptation des mésaventures du célèbre petit éléphant volant. Comme pour Alice in Wonderland, il s'agit pour l'ex-jeune employé du studio Walt Disney, qu'il quitta en 1984 pour inadéquation aux standards maison mais réconcilié depuis, de réaliser un film en live action sur le sujet et sous le même titre qu'un classique disneyien du dessin animé. C'est au tour...