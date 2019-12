3 star star star star star

COMÉDIE | On rit beaucoup, mais on vibre également devant le tandem inédit formé par Michel Blanc et le jeune humoriste Hakim Jemili.

On dira de ce docteur qu'il ferait bien de... se faire soigner. Alcoolique, cynique et dépressif depuis la mort accidentelle de son fils, Serge est de garde pour SOS Médecins durant la nuit de Noël. Un concours de circonstances lui fera rencontrer un livreur de repas à vélo, lequel s'improvisera comme son assistant au long d'un parcours nocturne plein de rebondissements. On rit beaucoup, mais on vibre également devant ce Docteur? bien tourné par Tristan Séguéla et où fait merveille un tandem inédit: Michel Blanc (formidable) et le jeune humoriste venu du stand-up et de la télévision Hakim Jemili. Une révélation pour une comédie surprise et bien de saison, pleine de verve et d'émotion.