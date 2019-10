[Critique ciné] Daniel Darc, sans filtre

3 star star star star star

DOCUMENTAIRE | Daniel Darc. Pieces of My Life est un documentaire à quatre mains qui trace le portrait intime et kaléidoscopique du chanteur parisien, entre fulgurances et abîmes.

"D'abord, il y a la musique, oui, bien sûr, mais aussi -surtout- le rock comme attitude et façon de vivre. Indissociables. (...) Et puis bien sûr, il y a la personnalité à part de Daniel Darc, sa part d'ombre et de lumière, sa trajectoire, parfois chaotique, et sa musique", écrivent dans leur note d'intention Marc Dufaud et Thierry Villeneuve, les coréalisateurs de Daniel Darc. Pieces of My Life. Chanteur de Taxi Girl au tournant des années 80, âme de poète punk en habits de garçon moderne, le mal de vivre au creux des veines et l'autodestruction pour horizon,...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×