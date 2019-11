2 star star star star star

HORREUR/FANTASTIQUE | Le film réalisé par Justin Dec est un petit produit d'épouvante aux accents basiques.

Une nouvelle appli fait fureur chez les jeunes. Une fois téléchargée, elle vous annonce tout simplement le temps qu'il vous reste à vivre, et entame un compte à rebours des années, jours, heures, minutes et secondes avant l'instant fatal... On rit tout en frissonnant un peu. Mais si l'appli avait raison, si elle prédisait réellement le destin? Poser la question, c'est bien sûr y répondre puisque le film réalisé par Justin Dec est un petit produit d'épouvante aux accents basiques. Dénué d'autre ambition que celle de faire peur, il fait preuve d'une certaine efficacité, tout en ménageant quelques petits délires comiques. Vite fait, vite consommé. Le décompte vers l'instant où il sera oublié est déjà lancé...