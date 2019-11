3 star star star star star

DRAME PSYCHOLOGIQUE | Lucie Borleteau adapte le roman de Leïla Slimani, l'histoire d'un jeune couple engageant une nounou idéale. une chronique qui bascule dans l'étrangeté.

Il travaille dans l'industrie musicale, elle a délaissé un temps ses activités d'avocate afin de s'occuper de leurs deux enfants en bas âge. Quand Myriam (Leïla Bekhti) annonce à Paul (Antoine Reinartz) vouloir reprendre le travail se pose, pour ce couple en voie d'embourgeoisement, la question épineuse de la nounou. Et le casting de débuter, qui voit défiler les candidates à la garde de Mila et Adam, jusqu'à l'arrivée de la perle rare, Louise (Karin Viard), une évidence tant elle (r)assure, non sans gagner immédiatement le coeur des marmots. ...