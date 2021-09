3 star star star star star

Dans Cette musique ne joue pour personne, une caissière dont tombe follement amoureux le personnage campé par François Damiens s'appelle Roxane, et autour d'elle se noue une histoire à la Cyrano. Façon, pour Samuel Benchetrit (J'ai toujours rêvé d'être un gangster), de mieux dire la passion qu'il a pour les mots. Pour l'amour et l'art, aussi. Pour l'amour de l'art. Tourné dans le nord de la France, à Dunkerque, dans le milieu des dockers, le film prend la forme d'une comédie chorale au casting pléthorique (François Damiens, Vanessa Paradis, Ramzy Bedia, Gustave Kervern, Bouli Lanners, JoeyStarr, Vincent Macaigne, Valeria Bruni Tedeschi, Bruno Podalydès...) centrée autour d'individus habitués à la violence qui vont tous voir leurs existences bouleversées par la poésie, le théâtre et la naissance d'un amour. Se réclamant du cinéma de Claude Sautet, Benchetrit tend avec beaucoup de liberté vers un mélange des humeurs et des genres qui traque la moindre promesse de grâce jusque dans les plus sombres recoins des choses de la vie. Pour que ne durent que les moments doux.

Comédie dramatique. De Samuel Benchetrit. Avec François Damiens, Vanessa Paradis, Ramzy Bedia. 1h47. Sortie: 29/09. ***(*) Lire aussi nos interviews de Vanessa Paradis et de Samuel Benchetrit.

