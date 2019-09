3 star star star star star

DOCUMENTAIRE | Nicolas Graux expose sans fard une réalité familiale, économique et sociale plombante, qui touche et donne à réfléchir.

Un homme couché qui aspire sans relâche la fumée de l'opium conduite par une pipe de bambou. Un bébé qui tête goulument le sein de sa mère. Les deux plans se succèdent en ouverture de Century of Smoke et le montage dit déjà beaucoup... Le documentaire de Nicolas Graux nous emmène au Laos, dans un village montagnard où l'on (sur)vit de la culture du pavot et où certains -surtout des hommes- sont accros à la drogue qu'il produit. "Dur de décrocher quand l'opium est partout", lance un villageois. Ici, les femmes travaillent, trop d'hommes restent prostrés dans leur assuétude. En longs plans contemplatifs, Century of Smoke expose sans fard une réalité familiale, économique et sociale plombante, qui touche et donne à réfléchir.