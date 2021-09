3 star star star star star

Produit par Marion Cotillard, Bigger Than Us peut être considéré rétrospectivement comme le petit frère de Demain, le documentaire au million d'entrées de Mélanie Laurent et Cyril Dion.

Flore Vasseur, journaliste et écrivaine part à la rencontre d'activistes à la frontière libano-syrienne, en Ouganda, au Malawi, au Brésil, en Grèce, en Indonésie et aux États-Unis en compagnie d'une jeune militante indonésienne qui lutte contre la pollution plastique chez elle. Des jeunes filles et jeunes gens qui agissent au niveau local et qui font preuve d'une lucidité et d'un courage diablement inspirants. Film de lutte et de résistance, Bigger Than Us insuffle une salutaire bouffée d'espoir.

Documentaire. De Flore Vasseur, 1h36. Sortie: 29/09. ***(*) Lire aussi notre rencontre avec la réalisatrice.

