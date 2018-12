[Critique ciné] Astérix - Le Secret de la potion magique, à déguster en famille

Comprendre l'univers d'Astérix et du tandem Uderzo-Goscinny, les ressorts d'un triomphe populaire, et les servir dans un spectacle d'animation savoureux, respectueux et drôle: Louis Clichy et Alexandre Astier l'avaient fait voici quatre ans avec Astérix - Le Domaine des dieux. Ils récidivent agréablement dans un nouveau film possédant les mêmes qualités et propre à divertir tout à la fois les fans de l'irréductible Gaulois et un jeune public qui ne serait pas encore acquis à son univers. La chute du druide Panoramix et son voeu conséquent de se trouver un jeune successeur pour lui transmettre la recette de la fameuse potion sont le déclencheur d'une aventure trépidante, semée de bons gags à déguster en famille.

De Louis Clichy et Alexandre Astier. Avec les voix de Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz. 1h25. Sortie: 05/12. ***(*)