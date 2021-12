3 star star star star star

Coréalisateur de Demain en 2016, Cyril Dion revient avec un documentaire s'intéressant cette fois à l'engagement de la génération Greta Thunberg face à la violente réalité du changement climatique.

Coréalisateur de Demain en 2016, Cyril Dion revient avec un documentaire s'intéressant cette fois à l'engagement de la génération Greta Thunberg face à la violente réalité du changement climatique et de la sixième extinction de masse des espèces. En filmant à hauteur de deux adolescents particulièrement impliqués, il tient, sur notre relation au monde vivant dans son ensemble, un propos clair et toujours accessible, dont on espère qu'il trouvera un écho au-delà de la seule sphère des convaincus de la première heure. Pas dénué d'une certaine ambition cinéma, le film évite le plus souvent le piège d'une indignation un peu stérile pour se concentrer sur les raisons d'espérer et, plus encore, de lutter.