3 star star star star star

Nicole Garcia filme avec élégance ces amants (Stacy Martin et Pierre Niney) jouets d'un destin qu'ils s'imaginent contrôler.

Entre Lisa (Stacy Martin), étudiante dans une école d'hôtellerie, et Simon (Pierre Niney), dealer à temps plein à défaut d'autre chose, c'est le temps de l'amour absolu, couplé à la vie facile. Un sérieux revers de fortune plus tard, et voilà pourtant Simon qui s'évanouit dans la nature, laissant la jeune femme sans nouvelles. Trois ans ont passé lorsque, séjournant dans un palace de l'île Maurice avec son mari Léo (Benoît Magimel) au côté de qui elle a tenté de se reconstruire, Lisa retrouve fortuitement Simon en la personne d'un garçon de plage. Et son coeur de chavirer entre ressentiment et attirance, amours anciennes et confort présent... Nicole Garcia filme avec élégance ces amants jouets d'un destin qu'ils s'imaginent contrôler. Mais s'il y a là un argument de film noir classique, dommage toutefois que son parti pris formel d'une froideur glaçante, reflet de l'âpreté du monde, empêche la passion d'affleurer, privant ce thriller sentimental d'une partie de son potentiel vénéneux.

De Nicole Garcia. Avec Stacy Martin, Pierre Niney, Benoît Magimel. 1h42. Sortie: 17/11. *** Lire aussi notre interview de Nicole Garcia.

