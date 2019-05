1 star star star star star

AVENTURE | Deux mois à peine après la sortie de Dumbo, Disney poursuit sa vaste entreprise de remakes en prises de vue réelles de ses propres classiques.

Avec Guy Ritchie aux manettes, Aladdin ressemble d'abord à un championnat interrégional de cabotinage éhonté refusé à Broadway et transposé dans un Orient de carton-pâte dégoulinant d'effets numériques déjà périmés. Assez ridiculement solennel, l'ensemble se démarque ainsi essentiellement par son insondable laideur et sa totale inanité. Même si l'arrivée de Will Smith en génie tatillon apporte ponctuellement l'humour et le rythme nécessaires au divertissement enlevé qu'il aurait pu être mais n'est jamais vraiment.