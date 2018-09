[Critique ciné] A Simple Favor, décevant

Quand sa meilleure (et riche et flamboyante) amie Emily disparaît, Stephanie cherche logiquement à savoir ce qu'elle est devenue, et les motifs de sa soudaine absence. Les secrets qui vont se dévoiler un à un, au fil de la quête de Stephanie mais aussi de l'enquête de la police, se révéleront gratinés... Paul Feig (Spy, Bridesmaids) nous propose un thriller décalé, structuré façon poupées russes et défendu par un tandem de comédiennes ne craignant pas d'en faire des tonnes. Anna Kendrick (Stephanie) et Blake Lively (Emily) ont pourtant beau se démener, le résultat reste en deçà des attentes suscitées par son début très prometteur... et les chansons sixties "made in France" de l'agréable bande musicale.

De Paul Feig. Avec Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding. 1h58. Sortie: 26/09. **(*)