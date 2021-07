3 star star star star star

Une incontestable justesse du regard sur la question transgenre.

Adolescente ayant grandi avec sa soeur dans un environnement on ne peut plus banal, Emma voit son petit monde s'effondrer lorsque ses parents annoncent leur divorce, son père ayant décidé de devenir une femme. Et chacun de tenter de s'adapter à la nouvelle situation... Pour son premier long métrage, la cinéaste danoise Malou Reymann a choisi de s'inspirer de ses souvenirs d'enfance. A Perfectly Normal Family y trouve une incontestable justesse du regard, abordant la question transgenre en préférant aux lourdeurs du film à thèse un décalage léger et une émotion douce, et refusant la sur-dramatisation sans édulcorer en rien le propos. Une réussite, où Kaya Toft Loholt brille tout particulièrement sous les traits d'Emma.