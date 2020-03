Pour l'instant, le tournage de films et de séries télévisées est toujours autorisé en Région bruxelloise, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour autant que les mesures d'hygiène soient respectées, annonce screen.brussels.

Il reste à voir combien de tournages auront quand même lieu, car screen.brussels rapporte que plusieurs communes ont déjà retiré leur permis de filmer sur leur territoire pour les trois prochaines semaines. Il est répété que les indépendants et les entreprises de la région bruxelloise peuvent toujours accéder au numéro 1819 et au site web www.1819.brussels s'ils ont des questions concernant l'impact du Covid-19 sur leur activité.

