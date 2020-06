Les nouveaux films des réalisateurs américain Wes Anderson, français François Ozon et britannique Steve McQueen font partie de la "sélection officielle" du Festival de Cannes dévoilée mercredi. Le Namurois Lucas Belvaux, pour Des Hommes, est le seul représentant belge de la liste.

Le très attendu The French Dispatch de Wes Anderson, Eté 85 de François Ozon ou deux films du réalisateur oscarisé Steve McQueen: Cannes a présenté mercredi sa "sélection officielle", label dont pourront profiter les films, en l'absence de festival cette année.

Alors que la 73e édition du festival a dû être annulée en raison de la crise sanitaire mondiale, une première en 70 ans, son président Pierre Lescure (réélu pour un 3e mandat) et son délégué général Thierry Frémaux ont présenté mercredi la "sélection officielle 2020" depuis le cinéma UGC Normandie à Paris, où ils annoncent chaque année la liste des films retenus. Mais contrairement à la tradition, le plus grand festival au monde avec Venise et Berlin n'aura ni compétition ni Palme d'or cette année.

Au total, 56 films composent cette "sélection officielle" exceptionnelle, dans laquelle les films ne sont pas répartis comme d'habitude en sections telles que la compétition, le "hors compétition" ou les "séances spéciales". "Cette sélection démontre que le cinéma est toujours vivant, il l'a été pendant le confinement aussi", a déclaré Thierry Frémaux, en charge de la sélection. "Les cinéastes n'ont pas baissé les bras, puisqu'ils nous ont envoyé 2.067 films, ce qui est un record", a-t-il souligné. "Il fallait trouver d'autres formes", a-t-il poursuivi, indiquant que le festival allait "accompagner les films" retenus "en salles, dans les festivals et numériquement".

"Ténors"

Certains films, attendus en sélection, sont "absents car leurs auteurs et producteurs ont choisi de repousser leur sortie à l'hiver ou au printemps 2021", a-t-il expliqué. Mais d'autres sont au rendez-vous. Parmi ceux qu'il a définis comme "les fidèles de Cannes, les ténors", l'Américain Wes Anderson a notamment été retenu sans surprise pour The French Dispatch, tourné à Angoulême, dans le sud-ouest de la France, avec une pléiade de stars, dont Bill Murray, Tilda Swinton et Timothée Chalamet.

Le réalisateur de Twelve Years a slave, le Britannique Steve McQueen, figure de son côté dans la liste avec deux films, Lovers Rock et Mangrove. "Deux films historiques" dont l'un, Mangrove, est "un film de procès de policiers qui harcèlent la communauté black", thème qui "résonne très dramatiquement avec ce qui est arrivé à George Floyd et Adama Traoré", a expliqué Thierry Frémaux.

La cinéaste japonaise Naomi Kawase est sélectionnée avec True Mothers, un film sur l'adoption, et le Danois Thomas Vinterberg avec Druk, sur la crise de la cinquantaine.

Du côté des films français, particulièrement bien représentés avec 21 longs métrages (huit de plus que l'an dernier), François Ozon a notamment été retenu avec Eté 85, qui sortira le 15 juillet. Maïwenn, qui avait présenté à Cannes en compétition Polisse en 2011 et Mon roi en 2015, est également sélectionnée avec ADN, un film "extraordinairement touchant" qui évoque "son retour à ses racines".

Cinq comédies

Cette sélection est aussi marquée par un nombre élevé de premiers longs métrages: 15 (soit 26,7% du total), contre 10 en 2019. Parmi ceux-ci, plusieurs sont réalisés par des acteurs qui passent derrière la caméra, comme Falling de Viggo Mortensen, Ibrahim de Samir Guesmi ou Garçon chiffon de Nicolas Maury, célèbre pour son rôle dans la série Dix pour cent.

Le Festival a retenu aussi cinq comédies, dans une volonté de "prendre des risques ou tenter des choses", selon Thierry Frémaux. Parmi elles, Les Deux Alfred de Bruno Podalydès, L'origine du monde de Laurent Lafitte, ou encore Un Triomphe d'Emmanuel Courcol, "un feel good movie avec Kad Merad".

Quatre films d'animation ont également été choisis, dont Soul de Pete Docter, le dernier né des studios Pixar.

Avec ce label Cannes 2020, le festival espère notamment permettre à ces films de bénéficier d'une exposition maximale, alors que le secteur du cinéma est durement frappé par la crise. Thierry Frémaux avait aussi indiqué travailler à des collaborations avec d'autres festivals internationaux. "On s'est parlé beaucoup", a-t-il redit, rappelant que l'idée avait été évoquée "de faire quelque chose" avec la Mostra de Venise, qui doit se tenir début septembre. "Le Festival de Cannes dévoilera prochainement la façon dont il déploiera son activité à l'automne prochain", a-t-il promis.

Les Belges de la sélection

Quatorze ans après avoir été sélectionné pour La Raison du plus faible, le réalisateur belge Lucas Delvaux est de nouveau salué à Cannes. Son film, Des Hommes, évoque la guerre d'Algérie et réunit un casting composé de Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Daroussin ou encore le jeune espoir belge Yoann Zimmer. Le film est une adaptation du roman éponyme de l'écrivain français Laurent Mauvignier.

Trois coproductions belges francophones soutenues par le Centre du cinéma et de l'audiovisuel ont également été retenues, se réjouit Wallonie Bruxelles Images. En route pour le milliard de Dieudo Hamadi, Rouge de Farid Bentoumi et Si le vent tombe de Nora Martirosyan.

La Semaine de la critique dévoile son programme "hors les murs" La section parallèle du Festival de Cannes a dévoilé jeudi son programme "hors les murs", sélection de films qui bénéficieront du label "Semaine de la critique 2020", en l'absence de festival cette année. Alors que le Festival de Cannes a présenté mercredi sa "sélection officielle 2020", une liste de 56 films qui pourront profiter de ce label pour une exposition maximale, la Semaine de la critique lui emboîte le pas. Consacrée à la découverte de nouveaux talents, cette section, qui ne présente que des premiers et deuxièmes films, a choisi de soutenir cinq longs métrages et dix courts métrages, avec "un programme d'accompagnement Hors Les Murs conçu sur mesure pour les films", explique-t-elle dans un communiqué. Quatre longs métrages français figurent dans cette sélection. Deux sont réalisés par des femmes: De l'or pour les chiens d'Anna Cazenave Cambet, l'histoire d'une jeune femme en quête d'amour, et Sous le ciel d'Alice de Chloé Mazlo, l'histoire d'un couple au Liban pendant la guerre civile, avec Alba Rochwacher et Wajdi Mouawad. Sont également sélectionnés le film fantastique La Nuée de Just Philippot, l'histoire d'une mère de famille qui se lance dans un élevage de sauterelles et développe avec elles un lien obsessionnel, et La Terre des hommes de Naël Marandin, qui se déroule dans le monde agricole, avec Diane Rouxel, Jalil Lespert et Olivier Gourmet. Un long métrage étranger a également été retenu, le film britannique After love d'Aleem Khan, l'histoire d'une Anglaise mariée à un Pakistanais qui découvre un secret à la mort de celui-ci. Les longs métrages labellisés "seront accompagnés lors de leur présentation en avant-première et de leur sortie dans les salles françaises", et les films francophones "seront présentés dans le cadre d'une carte blanche Semaine de la critique au Festival du film francophone d'Angoulême", qui se tiendra du 28 août au 2 septembre, détaille la Semaine de la critique. Par ailleurs, la Fondation Gan pour le Cinéma, partenaire de la Semaine de la critique, décernera à l'automne un prix Fondation Gan à la Diffusion, doté de 20.000 euros, au distributeur français de l'un des cinq longs métrages labellisés. La programmation de dix courts métrages sera quant à elle diffusée numériquement du 19 au 25 octobre sur la plateforme Festival Scope Pro et du 22 au 25 octobre sur Festival Scope à destination du grand public. Cette diffusion numérique sera notamment accompagnée d'avant-premières à la Cinémathèque française.

Avec l'AFP et Belga

