By the Name of Tania, fiction d'une mémoire

Ovni cinématographique, By the Name of Tania de Bénédicte Liénard et Mary Jimenez raconte la douloureuse marchandisation des femmes au Pérou en inventant une troisième voie, quelque part entre documentaire et imaginaire.

Tania/Lidia incarne la somme symbolique de tous les témoignages recueillis.

Troisième film en six ans pour le tandem de cinéastes formé par Bénédicte Liénard et Mary Jimenez, qui renoue pour l'occasion avec un territoire déjà exploré dans son documentaire Sur les braises en 2013: l'Amazonie péruvienne. C'est là que s'enracine, ou plutôt que s'écoule à la manière du fleuve qui en irrigue la trame, un récit de vie qui est aussi celui de la dissolution d'une individualité dans une valeur purement marchande. Jeune femme à qui l'on fait miroiter l'espoir de s'arracher à sa condition en allant travailler dans un bar où les filles sont payées avec des pépites d'or, Tania se retrouve prise au piège des griffes d'une prostitution forcée qui la dépouille de son intégrité morale et physique.

