Les cinémas d'Europe et du Royaume-Uni ont accueilli plus de visiteurs qu'en 2020, mais les chiffres restent ridicules par rapport à 2019

Des chiffres encourageants, mais loin de sauver la mise

Les cinémas de l'Union européenne et du Royaume Uni ont vendu, en 2021, 84 millions de places de plus qu'en 2020. Cela représente une augmentation annuelle de 28%. Pour l'instant, les chiffres donnés par l'Observatoire européen de l'audiovisuel restent provisoires, mais laissent entrevoir une nette reprise d'activité pour le secteur cinématographique après le début de la crise du coronavirus en 2020.

La fréquentation des cinémas dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, 2012-2021 (chiffres provisoires) © Observatoire européen de l'audiovisuel

Ces chiffres ont de quoi redonner de l'espoir à tout le secteur, mais restent bien en deçà de ceux enregistrés en 2019. Cette année pré-pandémie est celle qui a enregistré le plus d'entrées sur les deux dernières décennies, avec plus d'un milliard de tickets vendus en Europe. Les travailleurs de l'industrie du cinéma se sont donc fait couper les ailes alors qu'ils planaient au plus haut. Ils ne s'en relèveront pas tout de suite.

Des différences importantes d'un pays à l'autre

Entre les différents pays de l'UE, il y a de grands écarts de croissance. La Bulgarie est le pays qui a enregistré le plus fort taux de croissance annuelle, 91%. Elle a vendu 1,2 million de tickets de cinéma en plus qu'en 2020. Elle est talonnée par la Croatie (+77%), l'Irlande (+56%) et la France (+47%). Là où les cinémas des Pays-Bas, de la Slovaquie et de l'Italie ont enregistré une baisse significative de visiteurs allant de 12 à 15% sur la même période. Ces différences s'expliquent par le nombre de jours au cours desquels les cinémas ont pu rouvrir leurs portes et par les différentes mesures sanitaires plus ou moins contraignantes en application dans chaque pays.

Pour la Belgique, les chiffres ne sont pas encore disponibles. Pour rappel, les cinémas n'ont pu rouvrir qu'en juin 2021, ne leur laissant que quelques mois pour rectifier le tir. La jauge de 200 personnes par salle au maximum ne les a pas non plus aidés. La Fédération Wallonie-Bruxelles a beau avoir mis en place un plan de relance culturel, notamment avec "J'peux pas, j'ai cinéma", les quelque 17.500 places à un euro n'étaient qu'une maigre consolation pour les salles de projection qui peinent à faire revenir leur public d'antan.

Un beau score pour les films nationaux

Au plus fort de la pandémie, en 2020, les blockbusters ont laissé de la place aux plus modestes productions, en Europe. La part de marché de ces films a atteint un niveau exceptionnellement haut cette année-là. Tendance qui s'est inversée pendant l'année 2021. Pour certains pays comme la République Tchèque, le Danemark, la France ou les Pays-Bas, la part de marché des films nationaux reste au-dessus de la moyenne, bien qu'il y ait eu une légère diminution, toujours par rapport à 2020.

L'Observatoire européen de l'audiovisuel a aussi partagé les films qui ont eu le plus de succès en 2021. Sans grande surprise, il s'agit de James Bond: No Time to Die, Spider-Man: No Way Home, Dune et le dernier Fast & Furious. Tous ces films sont des productions américaines ou le fruit de collaborations entre les USA et le Canada ou le Royaume-Uni.

Guillaume Picalausa

