Julie (en 12 chapitres), Annette, Succession, Reservation Dogs... Voici les tops 10 cinéma de Jean-François Pluijgers et Nicolas Clément, et les tops 10 séries de Nicolas Bogaerts et Marcel Ramirez.

JEAN-FRANÇOIS PLUIJGERS (CINÉMA)

1. Julie (en 12 chapitres):

De Joachim Trier

2. The Power of the Dog: De Jane Campion

3. First Cow: De Kelly Reichardt

4. Annette: De Leos Carax

5. Nomadland: de Chloé Zhao

6. Onoda: d'Arthur Harari

7. True Mothers : de Naomi Kawase

8. Les Intranquilles: de Joachim Lafosse

9. Dune: De Denis Villeneuve

10. Dark Rider: d'Eva Küpper

NICOLAS CLÉMENT (CINÉMA)

1. Annette: de Leos Carax

2. First Cow: de Kelly Reichardt

3. Le Peuple Loup: de Tomm Moore et Ross Stewart

4. Bad Luck Banging or Loony Porn: de Radu Jude

5. Saint Maud: de Rose Glass

6. Possessor: de Brandon Cronenberg

7. Teddy: de Ludovic et Zoran Boukherma

8. Pig: de Michael Sarnoski

9. Fils de plouc: de Harpo et Lenny Guit

10. Malmkrog: de Cristi Puiu

NICOLAS BOGAERTS (SÉRIES)

1. Succession (saison 3): sur Be Tv

2. Mare of Easttown : sur Be Tv

3. Ted Lasso (saison 2): sur Apple TV+

4. Dopesick : sur Disney+

5. It's a Sin : sur Auvio

6. David Makes Man: sur Be TV

7. Anna : sur Arte

8. Maid : sur Netflix

9. H24 : sur Arte

10. Beartown : sur Be tv

MARCEL RAMIREZ (SÉRIES)

1. Reservation Dogs : sur Disney+

2. Succession (saison 3): sur Be Tv

3. Schitt's Creek : sur Auvio

4. Ted Lasso (saison 2): sur Apple TV+

5. Nona et ses filles : sur Arte

6. Only Murders in the Building : sur Disney+

7. Normal People : sur Prime Video

8. Fosse/Verdon : sur Disney+

9. Billions (saison 5): sur Be tv

10. Midnight Diner : sur Netflix

