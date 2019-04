Ben Stassen sur la voie royale

La 3D du studio nWave a toujours l'accent belge, même si The Queen's Corgi y mêle un charme des plus British.

Son studio nWave, situé dans le voisinage du Wiels à Forest, continue à sortir un long métrage tous les 18 mois environ. Le nouveau s'appelle The Queen's Corgi (Royal Corgi en VF) et confirme l'ambition d'un Ben Stassen plus que jamais décidé à tutoyer les grands de l'animation 3D. Associé à Vincent Kesteloot pour la réalisation d'un film dont il est bien entendu producteur, le natif d'Aubel maintient la dynamique lancée au tournant des années 90 et 2000 avec des films de "rides" pour parcs d'attractions et amplifiée en 2008 avec son premier grand film... et grand succès, Fly Me to the Moon (des mouches y jouaient les passagers clandestins dans un vaisseau spatial américain!).

...