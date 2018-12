Bao, le nouveau court-métrage de Pixar disponible gratuitement

Figurant sur le Blu-ray des Indestructibles II, qui avait dépassé le milliard de dollars de recette au box-office, et avant tout découvert en première partie lors de la projection du film d'animation dans les salles obscures pendant l'été 2018, Bao, le court-métrage d'animation de 7 minutes, est désormais disponible sur les réseaux sociaux.

Bao met en lumière une jeune femme asiatique et stérile passionnée de cuisine qui prépare des dim sum pour elle et son mari. Alors qu'elle s'apprête à déguster le petit ravioli chinois brioché, celui-ci prend vie. La dame commence à s'en occuper comme si c'était son propre enfant et les deux êtres deviennent inséparables. Mais Bao grandit très vite et réclame de plus en plus d'indépendance. Il s'émancipe et commence à vouloir voler de ses propres ailes. Ce court-métrage métaphorique met en avant le "syndrome du nid vide", le fait pour un parent de se sentir seul ou délaissé à la suite du départ d'un enfant du cocon familial. "Je me suis souvenue de la façon dont ma mère nous dévorait de bisous en nous cuisinant de bons petits plats et de sa tristesse quand ses enfants ont quitté la maison", explique la réalisatrice à 20 Minutes après la projection du court-métrage au Festival d'Annecy.

Domee Shi, la réalisatrice de ce nouveau court-métrage qui a déjà travaillé sur plusieurs films de Pixar comme Vice-Versa et Toy Story 4 en tant que story artist, est aussi la première femme réalisatrice qui travaille pour Pixar. Brenda Chapman avait ouvert la voie en 2012 avec la co-réalisation du film d'animation Rebelle. Remerciée avant la sortie du long métrage, c'est désormais au tour de Domee Shi, qui a commencé chez Pixar en tant que stagiaire, de montrer l'exemple dans cette entreprise réputée difficile pour les femmes jusqu'à dernièrement. Interrogée par Deadline sur la possibilité d'un long métrage réalisé par ses soins, Domee Shi confie: "On développe seulement l'histoire pour le moment. On n'en est qu'au tout début mais j'ai vraiment hâte de jouer sur le terrain des films de 90 minutes."

Tout fan de film d'animation le sait: ce n'est pas la première fois qu'un court-métrage inédit est diffusé en première partie d'un long métrage chez Pixar. C'est ainsi que Piper fut projeté en première partie du Monde de Dory en 2016, que l'histoire d'un volcan solitaire c'était retrouver en première partie de Vice-Versa en 2015 ou encore le Parapluie bleu, en première partie de Monstres Academy en 2013.

Emilie Petit