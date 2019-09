La réalisatrice française Anna Winconour réunit dans son prochain film Eva Green, Matt Dilon et Sandra Hüller dans le centre spatial de Cologne.

Sarah, astronaute et mère célibataire, a été choisie pour participer à une mission spatiale d'un an. Torturée entre son métier et sa fille Stella, à qui elle ne peut accorder beaucoup de temps, Sarah débute son entraînement avec une amère culpabilité.

Proxima, troisième film d'Anna Winconour, sortira le 22 novembre prochain. Il a été sélectionné pour représenter la France aux Oscars. Le précédent film de la réalisatrice, Maryland, avait lui aussi été sélectionné en 2016, mais c'est en France qu'il avait triomphé remportant le César du Meilleur scénario orignal.