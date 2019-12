Dans Piranhas, Claudio Giovannesi filme l'irrésistible ascension des très jeunes et très violents mafieux à Naples. Rencontre et critique.

Claudio Giovannesi est romain, mais il connaît bien la réalité de ce Naples populaire où se déroule son nouveau film, Piranhas. Il y adapte le roman de Roberto Saviano La Paranza dei bambini, après avoir déjà mis en scène deux épisodes de la série télévisée Gomorra, tirée du livre le plus fameux de l'écrivain. L'un et l'autre ouvrage traitent des ravages causés par la mafia locale, la Camorra. Avec Piranhas, c'est la montée des "baby gangs", composés de membres très jeunes et hyper-violents, qui est abordée avec force. "Quand Roberto Saviano lui-même m'a proposé de filmer son roman, je lui ai répondu OK, tout en disant clairement que je n'allais pas faire un "Gomorra Junior". Je voulais filmer ces jeunes non pas comme des criminels mais comme des adolescents, comme nos fils, comme nos frères. Et sans me faire leur juge."

...