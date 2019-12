Atlantique: le sort des migrants revu et corrigé par la grâce du regard de Mati Diop

Sur arrière-plan de migration, Mati Diop s'aventure au coeur de la nuit dakaroise pour signer un film-monde fondant réel et onirisme dans un tout sensoriel et organique, et doubler une histoire de fantômes d'un récit d'émancipation au féminin. Envoûtant. Rencontre et critique.

Ada attend Souleiman, comme Pénélope scrutant le retour d'Ulysse © Les films du bal

Premier long métrage de Mati Diop, Atlantique aura constitué l'incontestable révélation du dernier festival de Cannes. Autrice auparavant de courts métrages remarqués, actrice chez Antonio Campos (Simon Killer) et Claire Denis (35 rhums), la cinéaste franco-sénégalaise, nièce de Djibril Diop, réalisateur autrefois de Touki Bouki, y filme, dans la nuit dakaroise, l'odyssée de Pénélope et Ulysse contemporains. À savoir Ada et Souleiman, deux jeunes gens s'aimant d'absolu, que le destin sépare lorsque le garçon décide de prendre la mer, en quête d'un avenir meilleur. Le point de départ d'un récit de toute beauté, dérivant d'une réalité âpre pour mieux embrasser un horizon fantastique, histoire de fantômes n'en finissant bientôt plus de hanter le spectateur.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×