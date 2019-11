Les podcasts étant de plus en plus en vogue, le cinéma n'est pas en reste. Voici une sélection d'émissions que tout bon fan de cinéma devrait suivre.

Parlons péloche

"Le cinéma qui traite le cinéma d'aujourd'hui genre par genre." Thomas, chef d'orchestre de l'émission, réunit deux fois par mois ses quatre chroniqueurs pour aborder un genre cinématographique en particulier. L'émission, divisée en plusieurs séquences, revient sur ses codes, ce qu'il est devenu dans le cinéma d'aujourd'hui ainsi que de ses classiques. Un podcast drôle, intéressant et divertissant.

NoCiné

Le concept est simple: pour une émission, un film. Chaque mercredi, Thomas Rozec retrouve son équipe de professionnels du cinéma pour critiquer un film fraichement sorti. Parmi les chroniqueurs, on peut retrouver notamment le scénariste Stéphane Moïssakis, David Honnorat (Movieland), ou encore les journalistes Yannick Dahan et Rafik Djoumi.

Final Cut

Au travers de plusieurs séquences, Marvin décortique la carrière d'un cinéaste en compagnie d'un invité.

The Marvel initiative/ The DC alternative

Podcast consacré à 100% aux films de super-héros. Par émission, les spécialistes du genre, Sofiane, Zoltan et Maxime reviennent sur un film et débattent autour de celui-ci, parfois pendant plusieurs heures. Après plus de quarante émissions consacrées aux films Marvel, ils se sont maintenant lancés dans un marathon DC.

Super Ciné Battle

"Le podcast de la liste ultime du cinéma." Ici, Stéphane Bouley et Daniel Andreyev débattent autour de films choisis par leurs auditeurs. Leur but? Établir des classements de ces films, du meilleur au plus mauvais. Légèrement de mauvaise foi au moment d'établir ces classements, les deux animateurs font découvrir des tas de films oubliés.

We Love TFTC

Le youtubeur de la chaine Tales From The Click, Jean-Baptiste Toussaint, a lancé le mois dernier son propre podcast. Le vidéaste est accompagné de Guillaume, qu'on peut retrouver à ses côtés dans Videostore, et Aurélien Chapuis. Un jeudi sur deux, ils se retrouvent en compagnie d'invités pour raconter leurs anecdotes, expériences sur un film en particulier.

2 heures de perdues

Sûrement la référence en terme de podcast ciné, 2 heures de perdues, c'est une bande de potes qui parle de films avec énormément de mauvaise foi mais beaucoup d'humour. Ils retracent le film dans son entièreté en revenant sur ses scènes les plus cultes. Soit "c'est une bande de tocardos avec des micros qui s'enfilent chaque semaine des films de l'enfer juste pour te faire patienter dans les transports ou te faire marrer sur ton vélo elliptique que t'assumes pas. 2hdp, c'est aussi la culture de l'à peu près et de l'information potentiellement fausse." Tout un programme...

Audry Losada Valle