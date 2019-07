Lady Gaga, Elisabeth Moss mais aussi Jean-Louis Trintignant, Mélanie Laurent ou Josiane Balasko, tous ont reçu la même invitation à entrer dans la prestigieuse Academy of Motion Arts and Sciences (Académie des sciences et des arts du cinéma). L'occasion de revenir sur l'histoire de l'Académie, moins connue que sa célèbre cérémonie des Oscars.

Comme chaque année, l'Académie des Oscars a publié ce lundi la liste des 845 nouveaux membres invités à les rejoindre. Cette liste se compose de 50% de femmes, de 25% de "personnes de couleur" et de représentants de 59 pays différents. C'est la première fois dans l'histoire de l'Académie des arts et des sciences du cinéma que le recrutement est composé pour moitié de femmes, a déclaré à l'AFP un porte-parole. Si toutes les invitations sont acceptées (ce qui est presque toujours le cas), la part de femmes membres de l'Académie passera à 35%, contre 25% en 2015. Pour ce qui est des "personnes de couleur", le nombre passerait de 8% en 2015 à 16% aujourd'hui. Cette majorité blanche des membres de l'Académie avait déjà entrainé de vives polémiques en 2016, rassemblées sous le hashtag #OscarsSoWhite.

Parmi les noms les plus connus sur cette liste, on retrouve notamment celui de Lady Gaga, qui devra choisir si elle y entre dans la catégorie "acteurs" (A Star is Born) ou "musique", catégorie qui lui a permis de repartir avec la fameuse statuette grâce à son titre Shallow, lors de la dernière cérémonie. À ses côtés, Claire Foy (First Man au cinéma et la série The Crown), Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) ou le jeune Tom Holland, le dernier acteur à avoir enfilé la combinaison moulante de Spider-Man au cinéma.

Quelques noms français font également partie de cette fameuse liste. Josiane Balasko, Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Coline Serreau, Cédric Klapisch et Maïwenn rejoignent les scénaristes. Camille Cottin et Jean-Louis Trintignant se glissent parmi les acteurs tandis que Mélanie Laurent s'ajoute à la catégorie des réalisateurs.

Un groupe sélect pour faire évoluer la profession

L'Académie est une organisation professionnelle honoraire qui a pour but de faire avancer les arts et les sciences du cinéma. Elle a été créée en 1927 à l'initiative de Louis B. Mayer, directeur du studio de la société de production à la tête de lion, la Metro-Goldwin-Mayer. Elle réunit à l'origine 36 personnes actives dans les branches créatives de l'industrie du cinéma.

L'idée de fonder une cérémonie de récompenses est arrivée très vite après la création de l'Académie. La première cérémonie des Academy Awards, connus sous le nom des Oscars, s'est tenue dès mai 1929, lors d'un banquet réunissant 270 personnes. L'Académie a également d'autres activités moins connues comme soutenir la recherche et l'éducation pour l'amélioration de la technologie du film, préserver et documenter l'histoire du cinéma, etc.

Aujourd'hui, il est difficile de savoir clairement combien l'Académie compte de membres. Selon The Hollywood Reporter, le chiffre devrait tourner autour de 9000 personnes, tous professionnels du secteur du cinéma. Si la plupart sont américains, on y retrouve des membres de toutes nationalités. Les membres sont divisés selon 17 catégories tels qu'acteurs, réalisateurs, producteurs mais aussi créateurs de costumes, effets spéciaux, directeurs de casting...

Mais on n'entre pas à l'Académie si facilement. Il est, par exemple, impossible de faire une demande d'admission. Pour recevoir une invitation, un artiste doit être soutenu par au moins deux membres de sa propre catégorie. Seuls les artistes ayant fait l'objet d'une nomination aux Oscars sont exempts de cette condition et peuvent directement être considérés comme membres potentiels.

Le processus de vote pour les Oscars Ce sont ces milliers membres qui votent pour désigner les lauréats de la cérémonie des Academy Awards. Le vote suit un processus complexe mais pour les membres, on le résume en deux grandes étapes: Le premier tour de vote se passe au mois de décembre, les membres choisissent parmi les films éligibles cinq films ou artistes qui seront nommés pour leur propre catégorie. Les acteurs votent donc pour les acteurs, les scénaristes pour les scénaristes, etc. D'autre part, tous les membres peuvent voter pour la catégorie "meilleur film". Ensuite, lorsque les nominations ont été annoncées, en janvier, tous les membres sont invités à voter pour toutes les catégories. Chaque membre a droit à un vote dans chaque catégorie. Les nommés qui rassemblent le plus de voix sont les vainqueurs du prix. La cérémonie se tient tous les ans au mois de février dans le Dolby Theatre sur Hollywood Boulevard.

Sophie Decaestecker