Adios 2019, welcome 2020. Ceci n'est peut-être pas une fiction, voici les sommets culturels, ceux qui ont le plus fait jaser en tous cas, de la première moitié de l'année prochaine. Hein? Quoi? Oui, vous avez bien lu. Mais peut-être la batterie de la boule de cristal de ce Crash Test S05E15 est-elle tout simplement plate? Qui vivra, saura...

JANVIER

Lancement de la Cariocapp, une application pour smartphones qui permet de commander une représentation à domicile de La Carioca par Alain Chabat et Gérard Darmon. À raison d'une quarantaine de courses par jour strictement "Paris intra-muros", c'est un franc succès. Enflent toutefois bien évidemment rapidement les polémiques: les boomers de l'humour ne devraient-ils pas un jour raccrocher? Et la province? Et l'empreinte carbone? Et la diversité?

...