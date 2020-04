Le secteur culturel subit de plein fouet la crise du coronavirus. La dernière annonce du Conseil national de sécurité visait les festivals d'été avec l'annulation des événements de masse jusqu'au 31 août. Le 3 mai annoncé par les autorités belges marque le début progressif d'un déconfinement. Le public va-t-il pouvoir recommencer à visiter les musées et expos avec distanciation sociale?

Dans une interview accordée au journal Le Soir, Paul Dujardin constate que BOZAR et de nombreuses institutions culturelles disposent de "l'infrastructure, du personnel et des ressources nécessaires pour rouvrir juste ce qu'il faut les espaces d'exposition en évitant la contamination".

Le public doit-il s'attendre, dès lors, à une réouverture des institutions culturelles ? Selon le directeur de BOZAR, "si les gens peuvent se rendre dans les supermarchés sans risquer d'être contaminés, il n'y a pas de raison que cela se passe autrement lors d'une visite d'exposition."

"Les tickets peuvent être vendus virtuellement et les distances peuvent être respectées dans les lieux culturels", ajoute-t-il.

