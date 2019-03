Steve Paxton à Bruxelles : monument de la danse

"La naissance ne constitue pas tant un commencement qu'un changement abrupt, un bouleversement des conditions jusque-là offertes dans l'utérus, et il y a la gravité. Avec elle, une nouvelle négociation débute, dont les termes nous conditionnent pour le restant de nos jours." Ainsi commence La Gravité, petit ouvrage non encombrant et qui s'avale en une bouchée, écrit par Steve Paxton et édité par Contredanse. Pour fêter cette publication marquant un nouvel aboutissement dans une complicité longue de plus d'une décennie en...