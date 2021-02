Aussi désobligeante qu'imperceptible, l'inscription ajoutée sur Le Cri n'a été tracée par nul autre que l'artiste lui-même, Edvard Munch, a conclu le Musée national de Norvège.

Rédigés au crayon de bois dans le coin gauche en haut de la toile iconique, devenue un symbole de l'angoisse existentielle, les quelques mots en norvégien ont longtemps nourri les conjectures sur l'identité de leur auteur.

La théorie dominante jusqu'à présent voulait qu'ils aient été le legs d'un spectateur indigné, au tournant du XXe siècle, par l'oeuvre qui représente une silhouette fantomatique au visage blafard devant des voûtes célestes aux couleurs vives.

Mais un examen par thermographie infrarouge, effectué par le Musée national de Norvège qui possède la version concernée du Cri -Munch (1863-1944) en a réalisé quatre - dans ses collections, a débouché sur une autre conclusion.

"Ne peut avoir été peint que par un fou" © Boerre Hoestland / The NATIONAL MUSEUM OF NORWAY / AFP

"L'inscription est sans aucun doute de Munch", a affirmé la curatrice Mai Britt Guleng dans un communiqué diffusé lundi par le musée. "L'écriture elle-même, ainsi que les événements qui se sont produits en 1895 lorsque Munch a montré le tableau en Norvège pour la première fois, pointent tous dans la même direction", a-t-elle ajouté.

La première présentation de l'oeuvre au public à Oslo - qui s'appelait alors Kristiania - cette année-là fit fuser les critiques et souleva des questions sur la santé mentale de l'artiste, ce qui, selon Mme Guleng, conduisit sans doute celui-ci à griffonner sur le tableau.

Pionnier de l'expressionnisme, Munch a été hanté par le sentiment d'angoisse nourri par la mort prématurée de proches, notamment celle de sa mère et de sa soeur Johanne Sophie, emportées par la maladie. En 1908, il est même momentanément placé dans un établissement psychiatrique.

Le Cri d'Edvard Munch exposé au Musée national de Norvège © Boerre Hoestland / The NATIONAL MUSEUM OF NORWAY / AFP

Cette version du Cri avait été volée en 1994, le jour de l'ouverture des jeux Olympiques d'hiver de Lillehammer, avant d'être retrouvée quelques mois plus tard.

La toile sera de nouveau exposée au public à l'occasion de l'ouverture prévue pour 2022 du Musée national de Norvège qui regroupera les collections de plusieurs établissements.

