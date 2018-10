Petits formats sur scène

Miniatures est une soirée composée de deux solos, un duo et un trio, quatre récits titrés et dansés en format "proche du quart d'heure" signés de la Cie Mossoux-Bonté qui, à chaque création, réussit à nous entraîner dans l'étrangeté, attachée à provoquer nos imaginaires. Exemple de miniatures, Vice Versa: "Gestes fusionnels et lancinants pour contrer la violence du monde". (At) The Crack of Dawn raconte une "danse sabbatique de trois jeunes femmes sur la plage, au sortir de la nuit". Certains soirs, Miniatures peut se coupler avec Murmurô - Variation sur l'immobile (25 minutes) de Fré Werbrouck. Aux Brigittines, jolie chapelle désacralisée, accolée d'une jumelle moderne. Atmosphère garantie.

Miniatures: Du 16 au 20/10. www.brigittines.be