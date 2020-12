La deuxième édition du supermarché aux artistes belges Nationa(a)l se déroule en ce moment, en ligne. L'occasion d'y soutenir les talents locaux dans une période où ils en ont plus besoin que jamais.

Si Nationa(a)l est né il y a quelques années sous forme d'un festival pluridisciplinaire, l'initiative s'est recentrée depuis l'an dernier pour prendre la forme d'une foire aux talents belges. Cette année, la formule a forcément été à nouveau bousculée suite aux mesures sanitaires, mais les organisateurs n'ont pas baissé les bras pour autant.

Cette édition se déroulera donc en ligne, mais le concept reste le même: célébrer la création bien de chez nous, pour un événement à la croisée de l'exposition, de la foire d'art et du concept store.

Ce sont une cinquantaine d'artisans et d'entrepreneurs (artistes, créateurs, éditeurs, etc.), triés sur le volet, qui se sont occupés de la curation: mode, design, cinéma, arts plastiques, numériques, édition, gastronomie ou musique, on nous promet qu'"aucune discipline ou passion n'a été oubliée".

Le catalogue est vaste et en offre pour (presque) tous les goûts: le mieux est sans doute d'aller faire un tour sur le site www.nationalstore.be/fr pour se faire une idée de ce qui y est proposé.

En bonus, cette semaine, jusqu'au 21 décembre, toute une série de rencontres en lignes sont prévues avec des artistes.

