Musée comme chez soi, clap deuxième

C'est à la faveur d'importants travaux de rénovation -dont la fin est prévue à l'automne 2021- que l'institution bruxelloise a sorti cette excellente et inattendue initiative de sa manche. Le moins que l'on puisse dire c'est que la première édition a fait couler pas mal d'encre. Le scénario de dix habitants des quartiers autour du musée accueillant à la maison des oeuvres préalablement choisies dans les collections s'avère en effet imparable à l'heure où les lieux de culture ont à coeur de partir à la rencontre des publics les plus variés. S'appuyant sur le levier du Contrat de Quartier durable Athénée, le concept faisait valoir de très séduisants contours calibrés sur le mode "si tu ne vas pas au musée, le musée ira à toi". Après une première édition dans le quartier de la Tulipe, en juin 2018, c'est au tour d'une dizaine d'habitants de la place Fernand Cocq et alentours d'accueillir une oeuvre du musée, les 8 -ce jour est réservé aux amis et aux connaissances des hôtes- et 9 décembre prochains. L'événement sera l'occasion de vérifier si les organisateurs ont tenu leur promesse d'élargissement du public concerné. Pour plaisante qu'elle était, on se souviendra de la première édition comme très homogène quant au profil sociologique de ses participants.

Le 09/12, de 13h à 18h, dans le quartier Fernand Cocq à Ixelles. Accès libre. Point info: place Fernand Cocq.