Réduire au maximum l'impact énergétique et environnemental de leur manifestation culturelle, c'est l'objectif de Charlotte Rautureau et Noémie Guion organisatrices des Trev le 1er juin, dans le jardin écologique de Lille, en France.

Le duo des Trev, formé par Charlotte Rautureau et Noémie Guion, collabore avec l'association Lisières, gestionnaire du jardin écologique de Lille, pour proposer une journée pluridisciplinaire, festive et gratuite avec le strict nécessaire pour retrouver l'essentiel et privilégier le rapport humain. Pour sa première édition, le festival Les Trev a été inscrit dans la programmation Eldorado de Lille3000, dans le thème Nature en ville.

Le jardin écologique de Lille, un îlot de tranquillité récemment défriché

Dès l'impulsion des Trev, les deux organisatrices se sont associées avec les paysagistes qui ont répondu à l'appel à projets lancé par la ville. Durant 6 ans, ce jardin a été laissé à l'abandon, jusqu'à la prise en main des lieux par l'association Lisières, créée spécialement pour cette cause. Cet endroit était le choix logique pour éviter de dépendre d'une infrastructure énergivore. "On cherchait un lieu où il était possible de pousser au plus le concept de nos trois objectifs. (Ndlr : le troisième est l'alimentation locale et bio) En louant une salle, c'est délicat. On s'est rendues compte que les toilettes étaient déjà installées, si on utilisait des lumières, ça dépendait de celles présentes. On a découvert l'association Lisières, qui gère ce jardin et qui a les mêmes valeurs, de faire société là où la nature est respectée", nous confie Charlotte.

Une journée participative, la culture horizontalement accessible

Au coeur de cette journée, Les Trev vise à privilégier un dialogue artistique entre les festivaliers et les intervenants. "Les artistes que nous accueillons savent que le public doit arriver, découvrir leur travail et qu'il est acteur de l'art en créant avec et en étant accompagnés par eux. Nous souhaitons que chacun puisse apporter sa petite touche, que ce soit participatif et commun et que l'on puisse repartir avec quelque chose." Au programme: du tricot urbain avec Lady Knitty, de la mosaïque avec Patricia Zygomalas, des créations artistiques à partir de matériaux recyclés avec les Z'arts Recycleurs et une scène ouverte au public... La programmation musicale nocturne est encore ouverte à des propositions. La Compagnie Lila jouera avec le public à travers des improvisations théâtrales, et la compagnie circassienne Playmobile comptera des histoires fantastiques imaginées au diapason du jardin. Le public aura également l'opportunité de valoriser la flore présente en travaillant des créations land art avec Constance et Carole, comme guides.

Pour plus d'informations, Les Trev est sur Facebook

Sandra Farrands