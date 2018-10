L'oeil du cyclone 3.0

La grande halle est plongée dans le noir. Dès l'entrée, un double tapis roulant invite le public à s'allonger le temps d'une pause contemplative, rendue à la fois agréable et anxiogène par le dispositif mis en place. Transporter de Lawrence Malstaf offre de pénétrer avec lenteur dans cette troisième édition de Visions, expérience numérique plurielle élaborée par les Halles de Schaerbeek. Glorification de l'ère "new tech" interactive et f...