L'exposition consacrée à l'art et à l'activisme de l'artiste américain Keith Haring "est en passe de devenir la plus réussie de toutes nos expositions", a indiqué mercredi Bozar, qui prévoit des heures d'ouverture extraordinaires du 18 au 21 juillet.

Concrètement, l'exposition sera exceptionnellement ouverte lundi prochain et restera ouverte jusqu'à 21h tous les jours.

"Le dernier jour de l'exposition sera particulièrement festif car il coïncide avec la Fête Nationale. Le 21 juillet, les jeunes acrobates du Cirque Zonder Zonder réaliseront un parcours de démonstrations à 14h, 16h et 18h dans l'espace extérieur de Bas Smets à l'entrée du Palais des Beaux-Arts", indique encore Bozar dans un communiqué.

Début mars, avant les mesures de confinement, la vaste rétrospective consacrée à Keith Haring à Bozar avait déjà accueilli plus de 100.000 visiteurs depuis son ouverture le 6 décembre.

Le 16 février dernier, cela faisait 30 ans que disparaissait l'une des icônes américaines du "Pop Art", née à Reading, en Pennsylvanie, en 1958, et décédée du sida à New York, en 1990.

