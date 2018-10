Laurent Raphaël Rédacteur en chef Focus Opinion

L'édito: Juste une illusion

Est-on devenus aveugles? Pas au sens médical du terme mais au sens philosophique. La première chose que font la majorité des gens désormais en entrant dans une galerie ou un musée, c'est de brandir leurs téléphones pour, au choix, trouver l'image la plus cool à poster sur Instagram ou se prendre en selfie devant la pièce maîtresse de l'exposition -et si possible les deux.