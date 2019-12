Bozar accueille une nécessaire et passionnante rétrospective consacrée à Keith Haring. L'opportunité est belle pour enfin prendre cet artiste majeur pour ce qu'il est: un génie de la ligne.

"Smile". Ce n'est pas un hasard si le journal qu'a tenu Keith Haring (1958-1990) se termine sur un sourire. La phrase exacte est "Every time you look at it, it makes you smile"... Et l'on pourrait en dire autant d'une grande partie de sa production, comme en témoigne le parcours chronologique et thématique déroulé au Palais des Beaux-Arts. Haring est alors en Italie. Il évoque en ces termes tendres la tour de Pise, dont l'inclinaison le rend hilare. Il lui reste cinq mois à vivre, ce qu'il ignore alors, même si, atteint par le virus du sida, il sait depuis 1988 que ses jours sont comptés. Cet exercice d'écriture qu'il s'est imposé entre 1977 et 1989 -on en recommande chaudement la lecture (1)- est une magnifique porte d'entrée menant tant à l'homme qu'à l'artiste. Tel un sismographe, ses carnets enregistrent la moindre variation de vitalité, le plus petit changement d'humeur. Il est réconfortant qu'en ce 22 septembre 1989, date où il lâche le s...