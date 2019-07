Depuis sa fondation en 1947, le festival d'Avignon est passé d'un trio de spectacles organisés en marge d'une exposition au plus grand rassemblement théâtral du monde. A la veille de l'ouverture de sa 73e édition, ce 4 juillet, retour sur la saga d'un rendez-vous devenu incontournable.

Il y a des chiffres capables de filer le tournis. 650.000 visiteurs par édition, 500 journalistes couvrant l'événement. Des centaines de milliers d'affiches recouvrant tout ce qui est possible d'être recouvert dans la ville pour promouvoir plus de 20.000 représentations, off et in confondus. En 2016, on estimait à 25 millions d'euros les retombées économiques pour la cité papale. Lorsqu'il débarqua en Avignon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Jean Vilar se doutait-il du mastodonte auquel il s'apprêtait à donner naissance?

