En images: la plus grande fresque d'Europe est à voir à Bruxelles

Faite de stickers géants, l'oeuvre financée par AG Real Estate recouvre quelque 4010 m² et habillera les trois côtés de la tour technique de l'IT Tower dès la fin de l'été. "Un visuel fort, intégré dans le paysage urbain, qui permettra à AG Real Estate de mettre en valeur l'entrée sud de Bruxelles et d'être considéré comme un acteur immobilier innovant et impliqué", explique Serge Fautré, CEO de la société immobilière.

Ce n'est pas la première fois que les trois artistes collaborent: ils s'étaient déjà croisés en 2018 à l'occasion de Brussels City Dolls, une première campagne artistique menée au bénéfice d'une association caritative et couronnée de succès. Pour le projet Ground Up, les trois hommes ont dû combiner leurs univers graphiques singuliers tout en respectant l'environnement urbain. "Nous avons dû apprendre à travailler en harmonie pour mener à bien ce projet plus grand que nature. Un résultat époustouflant de complicité."







Ground Up © SDP La plus grande fresque d'Europe élit domicile sur la facade de l'IT Tower, à Bruxelles







Ground Up © SDP Alvari, Kool Koor et Mino1







Ground Up © SDP Impression des stickers.







Ground Up © SDP L'IT Tower se trouve sur l'avenue Louise, à deux pas du bois de la Cambre.







