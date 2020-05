En images: à Bruxelles, une nouvelle fresque de 1000 m² visible uniquement depuis le ciel

Cette oeuvre de street art gigantesque "encourage à réfléchir à propos de cet avant-après et à prendre de la hauteur pendant cette période critique. Sur les modes de vies, l'essentiel, l'émergence des nouvelles habitudes", explique le collectif dans un communiqué.

Watch Your Step a plusieurs degrés de lecture, comme vous pouvez le voir dans les photos ci-dessous. On peut notamment y apercevoir certains slogans des manifestations importantes de l'année écoulée: "Plus de point G, moins de 5G", "No culture, no future", "Nous ne reviendrons pas à la normalité car la normalité était le problème", "Plus chaud que le climat", "Plus de banquise, moins de banquiers", "Let's go kayak", "Amazon nie", "Beyond borders", ou encore "Build bridges, not walls".

Les photos ont été prises par @francoisreunis, @thibaultrns et @matyazoo







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel







Watch Your Step © @francoisreunis @thibaultrns @matyazoo Une fresque de 1000m² visible uniquement du ciel