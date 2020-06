En images: à Bruxelles, une fresque à l'effigie de George Floyd

La Ville de Bruxelles a inauguré ce jeudi 18 juin une nouvelle fresque, réalisée par l'artiste Novadead, dans le cadre de son Parcours Street Art. Située à l'intersection de l'avenue de la Reine et de la rue des Palais Outre-Ponts, cette fresque rend hommage à George Floyd, tué par un officier de police pendant son arrestation le 25 mai dernier à Minneapolis.

Il s'agit d'une fresque à haute valeur symbolique qui s'élève désormais à Laeken, trois semaines après le décès de cet Américain noir de 46 ans, et des manifestations antiracisme qui s'en sont suivies. Une fresque qui rappelle qu'il est indispensable que le racisme sous toutes ses formes soit combattu.

"Il était important que la Ville de Bruxelles offre la parole à un artiste pour lancer un message positif après les récents événements tragiques qui se sont déroulés à Minneapolis et à bien d'autres endroits, explique l'échevin de l'Égalité des chances Khalid Zian. Le racisme n'a pas sa place dans notre société que nous voulons tolérante et solidaire, il s'agit d'un combat de tous les jours. La mort de George Floyd est sans aucun doute un événement-déclencheur majeur. Il résonne mondialement et dénonce l'incroyable fossé creusé par les inégalités "raciales" et sociales. La lutte pour l'égalité des chances est au coeur de notre politique à la Ville de Bruxelles, et si aujourd'hui le "genou à terre" prend la forme d'une fresque monumentale, une série de mesures ciblées seront mises à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'action communal contre le racisme."

"Cette fresque est là pour honorer toutes les victimes du racisme et de crimes racistes dans le monde entier,soutient l'échevine de la Culture et du Tourisme Delphine Houba. Elle se dresse devant nous pour rappeler que ce genre de tragédie est malheureusement, encore et toujours, d'actualité en ce monde: pour ne jamais oublier que de telles injustices sont innommables et se doivent d'être condamnées... Et l'art, le street art, sert à mettre en lumière de tels combats: une lutte de tous les instants pour que notre société soit tout à fait égalitaire. C'est donc dans cette optique-là, à travers le prisme du street art, d'un art militant et revendicatif, que nous voulions lui rendre hommage - comme ça a déjà été le cas partout dans le monde... Ce qui est bien la preuve, s'il fallait encore le préciser, que cette tragédie dépasse toutes les frontières et tous les clivages, parce qu'elle touche à la dignité même de l'être humain. Et à la Ville de Bruxelles, nous ne cesserons jamais de nous lever contre toute forme de discrimination."

C'est le street artiste belgo-congolais Novadead, alias Julien Crevaels, qui a été choisi pour réaliser la fresque. Son oeuvre se veut universelle, dans ce sens où elle "dépasse les clivages et défend des causes nobles". Le mur qui accueille la fresque est composé de deux dessins: l'un représentant le visage de George Floyd, l'autre deux mains tenant une rose, symbole de paix et de gratitude.







Fresque George Floyd à Bruxelles © Eric Danhier\/Ville de Bruxelles Laeken, à l'intersection de l'avenue de la Reine et de la rue des Palais Outre-Ponts







