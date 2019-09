Dessine-moi un théâtre

Estelle Spoto Journaliste

Sur le thème "Un lieu pour l'art", les Journées du patrimoine à Bruxelles, ces 14 et 15 septembre, ouvriront notamment les portes de nombreux théâtres et salles de spectacle au public. Des édifices intrinsèquement liés à l'histoire de leur ville, mais aussi à l'évolution des publics et de la création artistique. Petit aperçu à travers quelques bâtiments emblématiques.

Le Théâtre national et sa façade toute de verre. © MARC DETIFFE

Parmi les innombrables lieux qui dévoileront leurs coulisses lors des Journées du patrimoine (1) figure un des plus anciens théâtres encore debout de la Région bruxelloise: le Théâtre royal du Parc (2), installé dans l'écrin de verdure qui fait face au Palais royal. Sa construction remonte à 1782, soit à peu près au même moment que l'aménagement du parc lui-même et donc bien avant que la Belgique ne soit un Etat. D'ailleurs, selon ses occupants (français, autrichiens, hollandais, anglais, dans le désordre), ses différentes appellations reflètent fidèlement les bouleversements politiques qui ont marqué Bruxelles: Petit-Théâtre, théâtre anglais du Parc, Hollandsche schouwburg in het Park, Parc-Variétés, Schouwburg der Warande ou encore Parktheater von Brüssel pendant la Première Guerre mondiale où il fut réquisitionné par les Allemands.

