Cinq musées wallons proposeront gratuitement du 27 au 31 juillet, des animations en ligne afin de faire voyager les jeunes âgés du 10 à 14 ans autour des arts et des cultures.

Cinq musées wallons, le Musée Félicien Rops à Namur, le Musée de la Photographie à Charleroi, La Boverie à Liège, le Musée royal de Mariemont à Morlanwelz et le Musée L. à Louvain-la-Neuve vont proposer, du 27 au 31 juillet, des animations interactives dans le but de faire voyager, gratuitement, les jeunes de 10 à 14 ans autour du monde à la découverte des arts et cultures, toutes époques confondues, apprend-on auprès du Musée Rops.

Mini trip aux musées ! Un aventure virtuelle et artistique...🤩 Stage du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet (10-14... Geplaatst door musée Rops op Woensdag 1 juli 2020

Des animateurs présenteront en direct vidéo, de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 15h30 et pour des groupes de 15 personnes, une oeuvre d'art ou un coin secret du musée.

Par la suite, chaque participant sera invité à mettre la main à la pâte: art postal, photographie, peinture et bien d'autres aventures créatives encore.

Pour ce qui est de l'équipement, il suffit d'aménager un endroit au calme avec une connexion "internet", un ordinateur, de préférence équipé d'une caméra et d'un micro (ou smartphone), ou une tablette. La liste du matériel pour les ateliers créatifs sera communiquée à l'avance par les animateurs.

La prise de contact et les inscriptions se font sur www.my-ekademy.com

