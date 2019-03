Dennis Kelly: la vie, la vraie

"Le succès? Quel succès? Je ne pense pas vraiment en ces termes. J'ai appris il y a très longtemps que ma personnalité n'est pas assez forte pour penser vraiment à moi-même. Je lis très rarement les critiques de mes pièces, par exemple. Ma vie est meilleure si je ne les lis pas. C'est plus facile pour moi de ne pas me soucier de tout ça." Dennis Kelly n'est pas du genre à avoir les chevilles qui enflent. Il pourrait pourtant. Coscénariste des séries télé Utopia (pour Channel 4) et Pulling (pour la BBC), auteur de l'adaptation en comédie musicale du roman Mathilda de Roald Dahl, l'écrivain britannique a signé une vingtaine de pièces traduites et montées dans le monde entier. La dernière en date, Girls & Boys, seul-en-scène dont la traduction française est sortie en janvier chez L'Arche, a été créée à Londres par Carey Mulligan (Drive, Shame, The Great Gatsby). Elle est pour l'instant présentée à Paris dans sa version française, portée par Constance Dollé. Sur les scènes belges, on a pu voir de lui Orphelins, mis en scène par Patrice Mincke, Love and Money, mis en scène par Julien Rombaux, ou encore Taking Care of Baby mis en scène par Jasmina Douieb. Cette dernière n'en a pas fini avec Kelly, puisqu'elle monte son Abattage rituel de Gorge Mastromas au Poche, ave...